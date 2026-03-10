Iftar, Sehri timings for Ramazan 20/21

Times for today’s Iftar (Ramazan 20) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 21) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:12pm
Sehri (tomorrow) — 5:00am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:22pm
Sehri (tomorrow) — 4:50am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:40pm
Sehri (tomorrow) — 5:27am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:52pm
Sehri (tomorrow) — 5:23am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:07pm
Sehri (tomorrow) — 4:58am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:17pm
Sehri (tomorrow) — 4:48am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:18pm
Sehri (tomorrow) — 5:06am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:28pm
Sehri (tomorrow) — 4:56am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:38pm
Sehri (tomorrow) — 5:29am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:56pm
Sehri (tomorrow) — 5:28am