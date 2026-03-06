E-Paper | March 06, 2026

Iftar, Sehri timings for Ramazan 16/17

News Desk Published March 6, 2026 Updated March 6, 2026 11:56am
Times for today’s Iftar (Ramazan 16) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 17) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:09pm

Sehri (tomorrow) — 5:06am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:19pm

Sehri (tomorrow) — 4:56am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:38pm

Sehri (tomorrow) — 5:31am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:50pm

Sehri (tomorrow) — 5:26am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:04pm

Sehri (tomorrow) — 5:03am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:14pm

Sehri (tomorrow) — 4:53am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:15pm

Sehri (tomorrow) — 5:11am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:25pm

Sehri (tomorrow) — 5:01am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:36pm

Sehri (tomorrow) — 5:32am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:54pm

Sehri (tomorrow) — 5:32am

Ramazan 2026
Pakistan

