Iftar, Sehri timings for Ramazan 16/17

Times for today’s Iftar (Ramazan 16) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 17) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:09pm
Sehri (tomorrow) — 5:06am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:19pm
Sehri (tomorrow) — 4:56am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:38pm
Sehri (tomorrow) — 5:31am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:50pm
Sehri (tomorrow) — 5:26am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:04pm
Sehri (tomorrow) — 5:03am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:14pm
Sehri (tomorrow) — 4:53am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:15pm
Sehri (tomorrow) — 5:11am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:25pm
Sehri (tomorrow) — 5:01am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:36pm
Sehri (tomorrow) — 5:32am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:54pm
Sehri (tomorrow) — 5:32am