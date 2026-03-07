E-Paper | March 07, 2026

Iftar, Sehri timings for Ramazan 17/18

Published March 7, 2026 Updated March 7, 2026 12:00pm
comments
Times for today’s Iftar (Ramazan 17) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 18) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:10pm

Sehri (tomorrow) — 5:04am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:20pm

Sehri (tomorrow) — 4:54am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:38pm

Sehri (tomorrow) — 5:30am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:51pm

Sehri (tomorrow) — 5:25am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:05pm

Sehri (tomorrow) — 5:02am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:15pm

Sehri (tomorrow) — 4:52am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:16pm

Sehri (tomorrow) — 5:10am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:26pm

Sehri (tomorrow) — 5:00am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:36pm

Sehri (tomorrow) — 5:32am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:54pm

Sehri (tomorrow) — 5:32am

Ramazan 2026
Pakistan

