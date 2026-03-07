Iftar, Sehri timings for Ramazan 17/18

Times for today’s Iftar (Ramazan 17) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 18) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:10pm
Sehri (tomorrow) — 5:04am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:20pm
Sehri (tomorrow) — 4:54am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:38pm
Sehri (tomorrow) — 5:30am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:51pm
Sehri (tomorrow) — 5:25am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:05pm
Sehri (tomorrow) — 5:02am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:15pm
Sehri (tomorrow) — 4:52am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:16pm
Sehri (tomorrow) — 5:10am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:26pm
Sehri (tomorrow) — 5:00am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:36pm
Sehri (tomorrow) — 5:32am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:54pm
Sehri (tomorrow) — 5:32am