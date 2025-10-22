Mikael cruises into ITF Jr tennis quarterfinals

ISLAMABAD: All seeded players of the boys’ singles category won their respective matches on Tuesday to qualify for the quarter-finals of the ITF Pakistan International J-30 Junior Tennis Championship here at the PTF-SDA Tennis Complex.
Top seed Mikaeel Ali Baig of Pakistan cruised into the quarter-final with a commanding 6-1, 6-2 win over South Korea’s Jun Woo Ye.
Meanwhile, second seed Timur Gordeev of Russia faced a tough challenge from Pakistan’s Nabeel Qayyum before the former came from behind superbly to win 3-6, 6-1, 6-2 to secure his spot in the last eight.
In a close match, Pakistan’s wild card Abdul Basit edged out compatriot Zohaib Afzal Malik 3-6, 7-5, 7-6(5).
Results:
Boys singles (pre-quarterfinals): Ali Baig Mikaeel (Pakistan) bt Ye Jun Woo (Korea) 6-1, 6-2; Fernando Ganuka (Sri Lanka) bt Roman Hamza (Pakistan) 6-3, 3-6, 6-4; Matsushima Ippei (Japan) bt Usmani Mohammad Hassan (Pakistan) 6-2, 6-2; Abdul Basit (Pakistan) bt Afzal Malik Zohaib (Pakistan) 3-6, 7-5, 7-6(5); Humayun Ahtesham (Pakistan) Rizwan Mohammad 6-2, 6-2; Kristijonas Milasauskas (Lithuania) bt Alexeyev Marsel (Kazakhstan) 3-6, 6-1, 6-2; Amir Mazari (Pakistan) bt Zaman Asad (Pakistan) 6-3, 6-2; Gordeev Timur (Russia) bt Nabeel Qayyum (Pakistan) 3-6, 6-1, 6-2
Boys’ doubles: Aasim Mohammad (Pakistan)/Mohammad Yahya (Pakistan) bt Liang Yupei (China)/Samritvanitcha Theerapat (Thailand) 6-2, 4-6, 10-3; Fernando Ganuka (Sri Lanka)/Mayooran Kubherance (Sri Lanka) bt Zoiab Afzal (Pakistan)/Hamza Roman (Pakistan) 4-6, 6-2, 10-5; Pisutharnonth Chanapat (Thailand)/Sienghen Panawat (Thailand) bt Abdul Basit (Pakistan)/Asad Zaman (Pakistan) 6-7(4), 6-3, 10-8; Alexeyev Marsel (Kazakhstan)/Amir Mazari (Pakistan) bt Ali Abdaar (Pakistan)/Razik Sultan (Pakistan) – walkover; Nabeel Ali Qayum (Pakistan)/Ye Jun Woo (Korea) bt Rizwan Mohammad (Pakistan)/Mohammad Hassan Usmani (Pakistan) 7-5, 5-7, 13-11.
Girls’ singles (second round): Varvara Rubtsova (Russia) bt Zunaisha Noor (Pakistan) – walkover; Soha Ali (Pakistan) bt Yewon Lee (Korea) 6-0, 6-0; Zihan Feng (China) bt Zara Khan 6-0, 6-0; Davahasdin Na Ayuthaya Praewa (Thailand) bt Amna Ali (Pakistan) 6-3, 6-1.
Published in Dawn, October 22nd, 2025