Iftar, Sehri timings for Ramazan 23/24

News Desk Published March 13, 2026 Updated March 13, 2026 10:35am
Illustration by Sumbul
Times for today’s Iftar (Ramazan 23) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 24) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:15pm

Sehri (tomorrow) — 4:56am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:25pm

Sehri (tomorrow) — 4:46am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:41pm

Sehri (tomorrow) — 5:24am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:53pm

Sehri (tomorrow) — 5:20am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:09pm

Sehri (tomorrow) — 4:55am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:19pm

Sehri (tomorrow) — 4:45am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:21pm

Sehri (tomorrow) — 5:02am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:31pm

Sehri (tomorrow) — 4:52am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:40pm

Sehri (tomorrow) — 5:24am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:58pm

Sehri (tomorrow) — 5:23am

Ramazan 2026
Pakistan

