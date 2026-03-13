Iftar, Sehri timings for Ramazan 23/24

Times for today’s Iftar (Ramazan 23) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 24) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:15pm
Sehri (tomorrow) — 4:56am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:25pm
Sehri (tomorrow) — 4:46am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:41pm
Sehri (tomorrow) — 5:24am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:53pm
Sehri (tomorrow) — 5:20am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:09pm
Sehri (tomorrow) — 4:55am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:19pm
Sehri (tomorrow) — 4:45am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:21pm
Sehri (tomorrow) — 5:02am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:31pm
Sehri (tomorrow) — 4:52am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:40pm
Sehri (tomorrow) — 5:24am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:58pm
Sehri (tomorrow) — 5:23am