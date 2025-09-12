Cartoon: 12 September, 2025 Zahoor Published September 12, 2025 Updated September 12, 2025 11:17am 0 Zahoor's Cartoon Join our Whatsapp channel Newspaper Email Your Name*Cancel 0 Read more Cartoon: 11 September, 2025 Cartoon: 10 September, 2025 Cartoon: 9 September, 2025 On DawnNews ’حیدر آباد سازش کیس‘ جس نے ملک میں انتقامی سیاست کا نیا باب کھولا کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟ غزہ میں قحط اور پیڈوفائل اسرائیلی اعلیٰ اہلکار کی امریکا میں گرفتاری اور رہائی کا واقعہ Dawn News English Subscribe Charlie Kirk Assassinated at Utah Valley University 9/11 Attacks 24th Anniversary Trump in Damage Control After Israel’s Qatar Strike; Hamas Says 5 Killed, Region Condemns Attack AI Chatbots Causing Real-World Harm: What About Big Tech Accountability? From Floods to Drought: Can Water Harvesting Secure Pakistan’s Future? Pakistan Floods 2025: Sindh, Punjab on High Alert as Floodwaters Threaten Multan, Ravage Crops Karachi’s Economic Reality Check: Mayor Murtaza Wahab on Population, Transport, Water, Sewerage Comments 500 characters COMMENT MOD POLICY