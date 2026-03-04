E-Paper | March 04, 2026

Iftar, Sehri timings for Ramazan 14/15

News Desk Published March 4, 2026 Updated March 4, 2026 12:37pm
Illustration by Sumbul
Illustration by Sumbul
Times for today’s Iftar (Ramazan 14) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 15) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:08pm

Sehri (tomorrow) — 5:08am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:18pm

Sehri (tomorrow) — 4:58am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:37pm

Sehri (tomorrow) — 5:32am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:49pm

Sehri (tomorrow) — 5:28am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:03pm

Sehri (tomorrow) — 5:06am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:13pm

Sehri (tomorrow) — 4:56am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:13pm

Sehri (tomorrow) — 5:14am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:23pm

Sehri (tomorrow) — 5:04am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:34pm

Sehri (tomorrow) — 5:34am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:52pm

Sehri (tomorrow) — 5:34am

Ramazan 2026
Pakistan

