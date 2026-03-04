Iftar, Sehri timings for Ramazan 14/15

Times for today’s Iftar (Ramazan 14) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 15) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:08pm
Sehri (tomorrow) — 5:08am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:18pm
Sehri (tomorrow) — 4:58am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:37pm
Sehri (tomorrow) — 5:32am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:49pm
Sehri (tomorrow) — 5:28am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:03pm
Sehri (tomorrow) — 5:06am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:13pm
Sehri (tomorrow) — 4:56am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:13pm
Sehri (tomorrow) — 5:14am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:23pm
Sehri (tomorrow) — 5:04am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:34pm
Sehri (tomorrow) — 5:34am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:52pm
Sehri (tomorrow) — 5:34am