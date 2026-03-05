Iftar, Sehri timings for Ramazan 15/16

Times for today’s Iftar (Ramazan 15) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 16) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:08pm
Sehri (tomorrow) — 5:07am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:18pm
Sehri (tomorrow) — 4:57am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:38pm
Sehri (tomorrow) — 5:32am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:50pm
Sehri (tomorrow) — 5:27am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:03pm
Sehri (tomorrow) — 5:04am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:13pm
Sehri (tomorrow) — 4:54am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:14pm
Sehri (tomorrow) — 5:13am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:24pm
Sehri (tomorrow) — 5:03am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:35pm
Sehri (tomorrow) — 5:34am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:53pm
Sehri (tomorrow) — 5:34am