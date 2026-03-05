E-Paper | March 05, 2026

Iftar, Sehri timings for Ramazan 15/16

News Desk Published March 5, 2026 Updated March 5, 2026 01:20pm
Times for today’s Iftar (Ramazan 15) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 16) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:08pm

Sehri (tomorrow) — 5:07am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:18pm

Sehri (tomorrow) — 4:57am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:38pm

Sehri (tomorrow) — 5:32am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:50pm

Sehri (tomorrow) — 5:27am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:03pm

Sehri (tomorrow) — 5:04am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:13pm

Sehri (tomorrow) — 4:54am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:14pm

Sehri (tomorrow) — 5:13am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:24pm

Sehri (tomorrow) — 5:03am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:35pm

Sehri (tomorrow) — 5:34am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:53pm

Sehri (tomorrow) — 5:34am

Ramazan 2026
Pakistan

