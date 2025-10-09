Kremlin says it supports Israel-Hamas agreement on first part of Gaza settlement, Interfax reports Published October 9, 2025 Updated October 9, 2025 02:03pm 0 Join our Whatsapp channel Russia supports the agreement between Israel and Hamas on the first phase of the settlement of the conflict in Gaza, Interfax has quoted Kremlin spokesman Dmitry Peskov as saying today. Live Gaza Invasion Email Your Name*Recipient Email*Cancel 0 Read more On DawnNews مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟ ’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟ Dawn News English Subscribe The 26th Amendment Case Why OTT Platforms Can’t Be Regulated Like Cinemas How the US Funds Israel’s Wars Air Pollution: Punjab’s Toxic Winters Pakistan & Malaysia Reset Ties: A New Asia Partnership? Will the Afghan Taliban Let US Return to Afghanistan? Asia Cup Controversy: Where is Sportsmanship? Comments Closed