PHOTOS: Smoke rises over Bahrain after drone is intercepted Published July 14, 2026 Updated July 14, 2026 09:54am 0 comments Join our Whatsapp Channel Add Dawn as a trusted source Smoke rises after a drone was intercepted during early morning hours in Manama, Bahrain, July 14, 2026. —Reuters Smoke rises after a drone was intercepted during early morning hours in Manama, Bahrain, July 14, 2026. —Reuters Smoke rises after a drone was intercepted during early morning hours in Manama, Bahrain, July 14, 2026. —Reuters