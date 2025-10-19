Career Opportunities Published October 19, 2025 Updated October 19, 2025 10:45am 0 Join our Whatsapp channel Career Opportunities Jobs Email Your Name*Recipient Email*Cancel 0 Read more On DawnNews مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟ ’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟ Dawn News English Subscribe TTP, Afghanistan & India: Inside Pakistan’s Shifting Security Strategy Ex-Ukraine Minister Kuleba Doubts Trump-Putin Meeting Will End War From Power to EVs: HUBCO’s CEO on Fixing Pakistan’s Energy Market Impact of Tomahawks Not ‘Decisive’, Expert Warns, as Trump and Zelensky Set to Talk Missiles Ceasefire End Raises Risk of New Pakistan-Afghan Clashes, Analyst says Could Long-Range Tomahawks Reshape Russia-Ukraine War? US Supreme Court Weighs Major Voting Rights Act Case, Expert Calls It a ‘Blockbuster Case’ Comments 500 characters COMMENT MOD POLICY