Iftar, Sehri timings for Ramazan 18/19

News Desk Published March 8, 2026 Updated March 8, 2026 11:39am
Illustration by Sumbul
Times for today’s Iftar (Ramazan 18) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 19) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:11pm

Sehri (tomorrow) — 5:03am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:21pm

Sehri (tomorrow) — 4:53am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:39pm

Sehri (tomorrow) — 5:29am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:51pm

Sehri (tomorrow) — 5:25am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:05pm

Sehri (tomorrow) — 5:01am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:15pm

Sehri (tomorrow) — 4:51am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:17pm

Sehri (tomorrow) — 5:09am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:27pm

Sehri (tomorrow) — 4:59am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:37pm

Sehri (tomorrow) — 5:31am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:55pm

Sehri (tomorrow) — 5:29am

