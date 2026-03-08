Iftar, Sehri timings for Ramazan 18/19

Times for today’s Iftar (Ramazan 18) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 19) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:11pm
Sehri (tomorrow) — 5:03am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:21pm
Sehri (tomorrow) — 4:53am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:39pm
Sehri (tomorrow) — 5:29am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:51pm
Sehri (tomorrow) — 5:25am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:05pm
Sehri (tomorrow) — 5:01am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:15pm
Sehri (tomorrow) — 4:51am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:17pm
Sehri (tomorrow) — 5:09am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:27pm
Sehri (tomorrow) — 4:59am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:37pm
Sehri (tomorrow) — 5:31am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:55pm
Sehri (tomorrow) — 5:29am