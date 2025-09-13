34 players called up for Pakistan junior hockey camp

LAHORE: Thirty-four players have been named as probables for a national junior hockey training camp on Friday to prepare for the 13th Sultan of Johor Cup, which will be held in Johor, Malaysia, in October.
The camp will be established at the Naseer Bunda Hockey Stadium in Islamabad starting Sept 15.
The following players have been called to attend the training camp:
Ali Raza, Faizan Janjua, Sufyan Khan, Aqeel Ahmad, Nadeem Khan, Basharat Ali, Saifullah, Mohammad Waseem, Sami Ullah, Zikriya Hayat, Mohammad Ammad, Hanan Shahid, Rana Waleed Ashraf, Abdul Qayyum, Mughira Mavia, Usman Ashraf, Hamza Fayyaz, Daniyal Arshad, Taimoor Javed, Umar Farooq, Shahbaz Ahmad, Hassan Shahbaz, Noman Bukhari, Yasir Khan, Sultan Mahmood, Syed M. Saad Ali, Basil Mahmood, M Izhar-ul-Haq, Rana M Aleem, Mohammad Adnan, Mohammad Shaheer, Muhammad Hassan, Mohammad Fosl, Abdul Wasay.
