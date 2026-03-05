Israeli foreign minister speaks with Azerbaijan counterpart, condemns Iran’s ‘overt and deliberate aggression’
Israeli Foreign Minister Gideon Saar has posted on X that he spoke with Azerbaijan’s foreign minister, Jeyhun Bayramov, and condemned “Iran’s overt and deliberate aggression against Azerbaijan”.
“This aggression against it (Azerbaijan) and against other countries in the region is completely unacceptable and proves once again that the Iranian regime is mad and unrestrained,” he asserted, adding that Israel was determined to continue the military operation until achieving its objective.