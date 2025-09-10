PHOTOS: CM Maryam visits relief camps at Jalalpur Pirwala, meets flood victims Published September 10, 2025 Updated September 10, 2025 05:49pm 0 Join our Whatsapp channel CM Punjab Maryam Nawaz visits flood relief camps at Jalalpur Pirwala in Multan on Sept 10. — X/@GovtofPunjabPK CM Punjab Maryam Nawaz visits flood relief camps at Jalalpur Pirwala in Multan on Sept 10. — X/@GovtofPunjabPK CM Punjab Maryam Nawaz visits flood relief camps at Jalalpur Pirwala in Multan on Sept 10. — X/@GovtofPunjabPK Pakistan Floods 2025 Email Your Name*Cancel 0 Read more On DawnNews کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟ غزہ میں قحط اور پیڈوفائل اسرائیلی اعلیٰ اہلکار کی امریکا میں گرفتاری اور رہائی کا واقعہ اسد اللہ مینگل: پہلا ’مسنگ پرسن‘ جس کے قتل نے بلوچستان کی سیاست کو بدلا Dawn News English Subscribe Trump in Damage Control After Israel’s Qatar Strike; Hamas Says 5 Killed, Region Condemns Attack AI Chatbots Causing Real-World Harm: What About Big Tech Accountability? From Floods to Drought: Can Water Harvesting Secure Pakistan’s Future? Pakistan Floods 2025: Sindh, Punjab on High Alert as Floodwaters Threaten Multan, Ravage Crops Karachi’s Economic Reality Check: Mayor Murtaza Wahab on Population, Transport, Water, Sewerage Rare ‘Blood Moon’ Lights Up Skies Across the World Gaza-Israel Update: 17 Killed in Strikes, Rockets Fired, Global Protests Comments Closed