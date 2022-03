All Pakistan women’s and juniors squash commences

KARACHI: The All Pakistan juniors and women’s squash tournament commenced here at the PN Roshan Khan-Jahangir Khan Squash Complex on Wednesday.

As many as 180 players from across the country are competing for honours in women’s, boys U-19, U-15 and U-13 events which is being held under the aegis of Pakistan Navy.

Results:

Women’s: Noor-ul-Huda bt Manahil Durani 11-5, 11-7, 11-2; Hira Aqeel bt Mehwish Ali 11-6, 11-5, 9-11, 3-11, 11-9; Zaynab Khan bt Saliha Rasheed 11-1, 11-2, 11-3; Aiman Shahbaz bt Syeda Sara 11-3, 11-3, 11-3; Amna Malik bt Alina Zehra 11-2, 11-0, 11-2; Mahnoor Ali bt Noreen Shams 11-7, 11-2, 11-4; Mariam Malik bt Wajeeha Altaf 11-1, 11-1, 11-3; Aina Shaikh bt Sameera Shahid 11-5, 12-10, 11-3; Komal Khan bt Wania Tahir 11-6, 11-3, 11-7; Anum Aziz bt Zoha Abdullah 11-4, 11-7, 11-2; Sana Bahadur bt Tahreema Islam 11-7, 11-6, 11-1; Ilsa Imran bt Manahil Aqeel 11-7, 11-4, 11-5; Feha Asim bt Ummay Kalsoom 11-9, 11-2, 10-12, 4-11, 11-7; Nimra Aqeel bt Fajar Hamid 11-3, 11-6, 11-2; Aina Aziz bt Ronaq Saleem 11-6, 11-9, 11-4; Zunaira Khan bt Sibgha Arshad 11-5, 11-6, 11-2.

Boys U-19: Mehrab Khan bt Ammar Shaikh 11-1, 11-1; M. Saif bt Nabeel Ahmad 11-3, 11-3; M. Ali bt Abdullah Younas 11-3, 11-3; M. Din Haris bt M. Haad Imran 11-6, 11-3; Qasim Qadir bt Ammar Ali 11-5, 11-3; Shayyan Adnan bt M. Mehdi 11-3, 11-8; Abdul Waqar bt Shehzad 8-11, 11-6, 11-3; Hussain Waheed bt M. Owais 10-12, 11-8, 11-8.

Boys U-15:Mohammad bt M. Dawood Ahmad 11-9, 11-4, 6-11, 11-4; Umer Arif bt Furqan 11-5, 11-5, 11-9; Azan Ali bt Ayan Bin Kaleem 11-1, 11-1, 11-1; Haris Sheraz bt Hassan Ramzan 11-5, 11-4, 11-3; Abdullah Arslan bt A. Ahad Imran 11-2, 11-5, 11-2; Nasrullah bt Ibrahim Mansoor 11-4, 11-5, 11-2; Mobeen Khan bt Umer Qamar 11-4, 11-4, 11-3; Usman Tahir bt Ali Ahmad Usmani 11-2, 11-9, 11-5; Abdul Basit bt Talha Imran 11-5, 11-8, 11-1; Rana Zohaib bt Haris Zahid 7-11, 11-8, 11-5, 11-3; Abdullah Shahid bt Ali Raza 11-3, 11-2, 11-3; Mustafa Irfan bt Umar Raza 11-4, 11-5, 11-1.

Boys U-13: Ahmad Ali bt M. Ansar 11-5, 10-12, 11-8, 13-11; Rana Ayan bt Tahoor Tahir 11-2, 11-0, 11-0; Sufian Shahid bt Abdul Rafay 11-2, 11-3, 11-5; Saifullah Bahadur bt Saifullah 11-1, 11-0, 11-1; Huzaifa Shahid bt Suleman Khan 11-0, 11-0, 11-1; M. Bin Atif bt Shahnawaz Butt 13-11, 11-4, 11-5; Syed Savi bt S. Inshaal Abbas 11-1, 11-2, 11-1; Shahzaib bt Sohail Adnan 11-6, 11-7, 11-3; Amir Adnan bt Saifullah 11-8, 11-1, 11-4; Haris Khaleel bt M. Umer Ahmad 11-7, 11-5, 11-5; M. Rehan bt Umer Afzal 11-5, 11-2, 11-2; Abdul Ahad bt Saifullah 11-3, 11-2, 11-3; Raja Ali Amir bt A. Rafay Khan 11-3, 11-4, 11-3; M. Umer Farooq bt Abdul Haseeb 11-6, 11-5, 11-3.

Published in Dawn, March 24th, 2022