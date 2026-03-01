Iftar, Sehri timings for Ramazan 11/12

Times for today’s Iftar (Ramazan 11) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 12) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:05pm
Sehri (tomorrow) — 5:12am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:15pm
Sehri (tomorrow) — 5:02am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:35pm
Sehri (tomorrow) — 5:35am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:48pm
Sehri (tomorrow) — 5:31am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:00pm
Sehri (tomorrow) — 5:09am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:10pm
Sehri (tomorrow) — 4:59am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:11pm
Sehri (tomorrow) — 5:18am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:21pm
Sehri (tomorrow) — 5:08am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:32pm
Sehri (tomorrow) — 5:38am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:50pm
Sehri (tomorrow) — 5:37am