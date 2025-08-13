E-Paper | August 13, 2025

Moody’s upgrades Pakistan’s credit rating to Caa1

Reuters Published August 13, 2025 Updated August 13, 2025 03:40pm

Global rating agency Moody’s on Wednesday upgraded Pakistan’s credit rating by one notch to Caa1 from Caa2.

It cited Islamabad’s improving external position and assigned a ‘stable’ outlook to Pakistan’s rating.

Finance Minister Muhammad Aurangzeb already urged Moody’s in July to improve Pakistan’s current Caa2 credit rating during a virtual engagement in July.

More to follow

