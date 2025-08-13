Moody’s upgrades Pakistan’s credit rating to Caa1

Follow Dawn Business on X, LinkedIn, Instagram and Facebook for insights on business, finance and tech from Pakistan and across the world.
Global rating agency Moody’s on Wednesday upgraded Pakistan’s credit rating by one notch to Caa1 from Caa2.
It cited Islamabad’s improving external position and assigned a ‘stable’ outlook to Pakistan’s rating.
Finance Minister Muhammad Aurangzeb already urged Moody’s in July to improve Pakistan’s current Caa2 credit rating during a virtual engagement in July.
