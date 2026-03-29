PHOTOS: Turkiye- and Egypt-flagged vehicles arrive at Mofa office in Islamabad Published March 29, 2026 0 comments Join our Whatsapp Channel Add Dawn as a trusted source Vehicles which are part of the motorcade believed to be carrying Egypt’s Foreign Minister Badr Abdelatty, arrive at the Ministry of Foreign Affairs office in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters A car believed to be carrying Egypt’s Foreign Minister Badr Abdelatty leaves from the Ministry of Foreign Affairs office, in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters A car believed to be carrying Turkish Foreign Minister Hakan Fidan arrives at the Ministry of Foreign Affairs office in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters A car believed to be carrying Turkish Foreign Minister Hakan Fidan leaves from the Ministry of Foreign Affairs office in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters The national flags of Pakistan, Saudi Arabia, Turkey and Egypt stand hoisted outside the Ministry of Foreign Affairs office in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters