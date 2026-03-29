E-Paper | July 08, 2026

PHOTOS: Turkiye- and Egypt-flagged vehicles arrive at Mofa office in Islamabad

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Vehicles which are part of the motorcade believed to be carrying Egypt’s Foreign Minister Badr Abdelatty, arrive at the Ministry of Foreign Affairs office in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters
Vehicles which are part of the motorcade believed to be carrying Egypt’s Foreign Minister Badr Abdelatty, arrive at the Ministry of Foreign Affairs office in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters
A car believed to be carrying Egypt’s Foreign Minister Badr Abdelatty leaves from the Ministry of Foreign Affairs office, in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters
A car believed to be carrying Egypt’s Foreign Minister Badr Abdelatty leaves from the Ministry of Foreign Affairs office, in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters
A car believed to be carrying Turkish Foreign Minister Hakan Fidan arrives at the Ministry of Foreign Affairs office in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters
A car believed to be carrying Turkish Foreign Minister Hakan Fidan arrives at the Ministry of Foreign Affairs office in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters
A car believed to be carrying Turkish Foreign Minister Hakan Fidan leaves from the Ministry of Foreign Affairs office in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters
A car believed to be carrying Turkish Foreign Minister Hakan Fidan leaves from the Ministry of Foreign Affairs office in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters
The national flags of Pakistan, Saudi Arabia, Turkey and Egypt stand hoisted outside the Ministry of Foreign Affairs office in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters
The national flags of Pakistan, Saudi Arabia, Turkey and Egypt stand hoisted outside the Ministry of Foreign Affairs office in Islamabad on March 29, 2026. — Reuters
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