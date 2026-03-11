E-Paper | March 11, 2026

Iftar, Sehri timings for Ramazan 21/22

News Desk Published March 11, 2026 Updated March 11, 2026 11:18am
Times for today’s Iftar (Ramazan 21) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 22) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:13pm

Sehri (tomorrow) — 4:59am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:23pm

Sehri (tomorrow) — 4:49am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:40pm

Sehri (tomorrow) — 5:26am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:53pm

Sehri (tomorrow) — 5:22am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:08pm

Sehri (tomorrow) — 4:57am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:18pm

Sehri (tomorrow) — 4:47am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:19pm

Sehri (tomorrow) — 5:05am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:29pm

Sehri (tomorrow) — 4:55am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:39pm

Sehri (tomorrow) — 5:27am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:57pm

Sehri (tomorrow) — 5:27am

Pakistan

