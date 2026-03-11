Iftar, Sehri timings for Ramazan 21/22

Times for today’s Iftar (Ramazan 21) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 22) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:13pm
Sehri (tomorrow) — 4:59am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:23pm
Sehri (tomorrow) — 4:49am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:40pm
Sehri (tomorrow) — 5:26am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:53pm
Sehri (tomorrow) — 5:22am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:08pm
Sehri (tomorrow) — 4:57am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:18pm
Sehri (tomorrow) — 4:47am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:19pm
Sehri (tomorrow) — 5:05am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:29pm
Sehri (tomorrow) — 4:55am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:39pm
Sehri (tomorrow) — 5:27am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:57pm
Sehri (tomorrow) — 5:27am