Iftar, Sehri timings for Ramazan 19/20

News Desk Published March 9, 2026 Updated March 9, 2026 11:24am
Illustration by Sumbul
Times for today’s Iftar (Ramazan 19) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 20) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:12pm

Sehri (tomorrow) — 5:02am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:22pm

Sehri (tomorrow) — 4:52am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:39pm

Sehri (tomorrow) — 5:28am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:52pm

Sehri (tomorrow) — 5:24am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:06pm

Sehri (tomorrow) — 5:00am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:16pm

Sehri (tomorrow) — 4:50am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:17pm

Sehri (tomorrow) — 5:07am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:27pm

Sehri (tomorrow) — 4:57am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:38pm

Sehri (tomorrow) — 5:29am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:56pm

Sehri (tomorrow) — 5:28am

Ramazan 2026
Pakistan

