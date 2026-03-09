Iftar, Sehri timings for Ramazan 19/20

Times for today’s Iftar (Ramazan 19) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 20) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:12pm
Sehri (tomorrow) — 5:02am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:22pm
Sehri (tomorrow) — 4:52am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:39pm
Sehri (tomorrow) — 5:28am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:52pm
Sehri (tomorrow) — 5:24am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:06pm
Sehri (tomorrow) — 5:00am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:16pm
Sehri (tomorrow) — 4:50am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:17pm
Sehri (tomorrow) — 5:07am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:27pm
Sehri (tomorrow) — 4:57am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:38pm
Sehri (tomorrow) — 5:29am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:56pm
Sehri (tomorrow) — 5:28am