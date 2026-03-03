Iftar, Sehri timings for Ramazan 13/14

Times for today’s Iftar (Ramazan 13) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 14) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:07pm
Sehri (tomorrow) — 5:09am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:17pm
Sehri (tomorrow) — 4:58am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:37pm
Sehri (tomorrow) — 5:33am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:49pm
Sehri (tomorrow) — 5:29am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:02pm
Sehri (tomorrow) — 5:07am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:12pm
Sehri (tomorrow) — 4:57am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:13pm
Sehri (tomorrow) — 5:16am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:23pm
Sehri (tomorrow) — 5:06am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:34pm
Sehri (tomorrow) — 5:35am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:52pm
Sehri (tomorrow) — 5:35am