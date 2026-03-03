E-Paper | March 03, 2026

Iftar, Sehri timings for Ramazan 13/14

March 3, 2026
Times for today’s Iftar (Ramazan 13) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 14) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:07pm

Sehri (tomorrow) — 5:09am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:17pm

Sehri (tomorrow) — 4:58am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:37pm

Sehri (tomorrow) — 5:33am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:49pm

Sehri (tomorrow) — 5:29am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:02pm

Sehri (tomorrow) — 5:07am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:12pm

Sehri (tomorrow) — 4:57am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:13pm

Sehri (tomorrow) — 5:16am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:23pm

Sehri (tomorrow) — 5:06am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:34pm

Sehri (tomorrow) — 5:35am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:52pm

Sehri (tomorrow) — 5:35am

