Iftar, Sehri timings for Ramazan 29/30

Times for today’s Iftar (Ramazan 29) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 30) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:19pm
Sehri (tomorrow) — 4:48am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:29pm
Sehri (tomorrow) — 4:38am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:44pm
Sehri (tomorrow) — 5:17am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:56pm
Sehri (tomorrow) — 5:14am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:13pm
Sehri (tomorrow) — 4:47am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:23pm
Sehri (tomorrow) — 4:37am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:25pm
Sehri (tomorrow) — 4:53am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:35pm
Sehri (tomorrow) — 4:43am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:44pm
Sehri (tomorrow) — 5:18am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 7:02pm
Sehri (tomorrow) — 5:17am