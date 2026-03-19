Iftar, Sehri timings for Ramazan 29/30

News Desk Published March 19, 2026 Updated March 19, 2026 10:12am
Times for today’s Iftar (Ramazan 29) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 30) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:19pm

Sehri (tomorrow) — 4:48am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:29pm

Sehri (tomorrow) — 4:38am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:44pm

Sehri (tomorrow) — 5:17am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:56pm

Sehri (tomorrow) — 5:14am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:13pm

Sehri (tomorrow) — 4:47am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:23pm

Sehri (tomorrow) — 4:37am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:25pm

Sehri (tomorrow) — 4:53am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:35pm

Sehri (tomorrow) — 4:43am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:44pm

Sehri (tomorrow) — 5:18am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 7:02pm

Sehri (tomorrow) — 5:17am

