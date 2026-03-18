Iftar, Sehri timings for Ramazan 28/29

News Desk Published March 18, 2026 Updated March 18, 2026 10:34am
Times for today’s Iftar (Ramazan 28) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 29) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:19pm

Sehri (tomorrow) — 4:49am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:29pm

Sehri (tomorrow) — 4:39am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:44pm

Sehri (tomorrow) — 5:18am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:56pm

Sehri (tomorrow) — 5:15am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:12pm

Sehri (tomorrow) — 4:48am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:22pm

Sehri (tomorrow) — 4:38am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:25pm

Sehri (tomorrow) — 4:55am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:35pm

Sehri (tomorrow) — 4:45am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:44pm

Sehri (tomorrow) — 5:19am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 7:02pm

Sehri (tomorrow) — 5:17am

