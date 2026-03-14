Iftar, Sehri timings for Ramazan 24/25

News Desk Published March 14, 2026 Updated March 14, 2026 11:50am
Times for today’s Iftar (Ramazan 24) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 25) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:16pm

Sehri (tomorrow) — 4:55am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:26pm

Sehri (tomorrow) — 4:45am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:42pm

Sehri (tomorrow) — 5:23am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:54pm

Sehri (tomorrow) — 5:19am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:10pm

Sehri (tomorrow) — 4:53am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:20pm

Sehri (tomorrow) — 4:43am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:21pm

Sehri (tomorrow) — 5:01am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:31pm

Sehri (tomorrow) — 4:51am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:41pm

Sehri (tomorrow) — 5:23am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:59pm

Sehri (tomorrow) — 5:22am

Ramazan 2026
Pakistan

