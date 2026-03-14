Iftar, Sehri timings for Ramazan 24/25

Times for today’s Iftar (Ramazan 24) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 25) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:16pm
Sehri (tomorrow) — 4:55am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:26pm
Sehri (tomorrow) — 4:45am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:42pm
Sehri (tomorrow) — 5:23am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:54pm
Sehri (tomorrow) — 5:19am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:10pm
Sehri (tomorrow) — 4:53am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:20pm
Sehri (tomorrow) — 4:43am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:21pm
Sehri (tomorrow) — 5:01am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:31pm
Sehri (tomorrow) — 4:51am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:41pm
Sehri (tomorrow) — 5:23am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:59pm
Sehri (tomorrow) — 5:22am