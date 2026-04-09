PHOTOS: Iranians flood the streets to mark 40 days since Ayatollah Ali Khamenei’s assassination Published April 9, 2026 0 comments Join our Whatsapp Channel Add Dawn as a trusted source A banner with an image of Supreme Leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei, during a ceremony marking 40 days since he was assassinated in Israeli and US strikes in Tehran, Iran on April 9. — Reuters Iranians participate in a rally to commemorate 40 days since the assassination of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in Tehran, Iran on April 9. — AFP Iranians participate in a rally to commemorate 40 days since the assassination of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in Tehran, Iran on April 9. — AFP Iranians participate in a rally to commemorate 40 days since the assassination of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in Tehran, Iran on April 9. — AFP