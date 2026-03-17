Iftar, Sehri timings for Ramazan 27/28

News Desk Published March 17, 2026 Updated March 17, 2026 01:10pm
Times for today’s Iftar (Ramazan 27) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 28) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:18pm

Sehri (tomorrow) — 4:51am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:28pm

Sehri (tomorrow) — 4:41am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:43pm

Sehri (tomorrow) — 5:19am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:55pm

Sehri (tomorrow) — 5:16am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:12pm

Sehri (tomorrow) — 4:49am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:22pm

Sehri (tomorrow) — 4:39am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:24pm

Sehri (tomorrow) — 4:56am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:34pm

Sehri (tomorrow) — 4:46am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:43pm

Sehri (tomorrow) — 5:19am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 7:01pm

Sehri (tomorrow) — 5:18am

Missing in action
17 Mar, 2026

Risk to stability
Updated 17 Mar, 2026

Enrolment push
17 Mar, 2026

Holding the line
16 Mar, 2026

Power self-reliance
Updated 16 Mar, 2026

Looking for safety
16 Mar, 2026

