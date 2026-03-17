Iftar, Sehri timings for Ramazan 27/28

Times for today’s Iftar (Ramazan 27) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 28) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:18pm
Sehri (tomorrow) — 4:51am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:28pm
Sehri (tomorrow) — 4:41am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:43pm
Sehri (tomorrow) — 5:19am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:55pm
Sehri (tomorrow) — 5:16am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:12pm
Sehri (tomorrow) — 4:49am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:22pm
Sehri (tomorrow) — 4:39am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:24pm
Sehri (tomorrow) — 4:56am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:34pm
Sehri (tomorrow) — 4:46am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:43pm
Sehri (tomorrow) — 5:19am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 7:01pm
Sehri (tomorrow) — 5:18am