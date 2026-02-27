E-Paper | March 01, 2026

Iftar, Sehri timings for Ramazan 9/10

News Desk Published February 27, 2026 Updated February 27, 2026 10:30am
Times for today’s Iftar (Ramazan 9) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 10) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:03pm

Sehri (tomorrow) — 5:14am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:13pm

Sehri (tomorrow) — 5:04am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:34pm

Sehri (tomorrow) — 5:38am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:46pm

Sehri (tomorrow) — 5:34am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 5:59pm

Sehri (tomorrow) — 5:11am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:09pm

Sehri (tomorrow) — 5:01am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:09pm

Sehri (tomorrow) — 5:20am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:19pm

Sehri (tomorrow) — 5:10am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:31pm

Sehri (tomorrow) — 5:40am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:49pm

Sehri (tomorrow) — 5:39am

Ramazan 2026
Pakistan

