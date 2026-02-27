Iftar, Sehri timings for Ramazan 9/10

Times for today’s Iftar (Ramazan 9) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 10) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:03pm
Sehri (tomorrow) — 5:14am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:13pm
Sehri (tomorrow) — 5:04am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:34pm
Sehri (tomorrow) — 5:38am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:46pm
Sehri (tomorrow) — 5:34am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 5:59pm
Sehri (tomorrow) — 5:11am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:09pm
Sehri (tomorrow) — 5:01am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:09pm
Sehri (tomorrow) — 5:20am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:19pm
Sehri (tomorrow) — 5:10am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:31pm
Sehri (tomorrow) — 5:40am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:49pm
Sehri (tomorrow) — 5:39am