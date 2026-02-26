Iftar, Sehri timings for Ramazan 8/9

Times for today’s Iftar (Ramazan 8) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 9) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:03pm
Sehri (tomorrow) — 5:15am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:13pm
Sehri (tomorrow) — 5:05am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:33pm
Sehri (tomorrow) — 5:39am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:45pm
Sehri (tomorrow) — 5:35am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 5:58pm
Sehri (tomorrow) — 5:12am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:08pm
Sehri (tomorrow) — 5:02am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:08pm
Sehri (tomorrow) — 5:21am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:18pm
Sehri (tomorrow) — 5:11am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:30pm
Sehri (tomorrow) — 5:41am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:49pm
Sehri (tomorrow) — 5:40am