Iftar, Sehri timings for Ramazan 8/9

News Desk Published February 26, 2026
Illustration by Sumbul
Illustration by Sumbul
Times for today’s Iftar (Ramazan 8) and tomorrow’s Sehri (Ramazan 9) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:03pm

Sehri (tomorrow) — 5:15am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:13pm

Sehri (tomorrow) — 5:05am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:33pm

Sehri (tomorrow) — 5:39am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:45pm

Sehri (tomorrow) — 5:35am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 5:58pm

Sehri (tomorrow) — 5:12am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:08pm

Sehri (tomorrow) — 5:02am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:08pm

Sehri (tomorrow) — 5:21am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:18pm

Sehri (tomorrow) — 5:11am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:30pm

Sehri (tomorrow) — 5:41am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:49pm

Sehri (tomorrow) — 5:40am

