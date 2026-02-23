E-Paper | February 23, 2026

Iftar, Sehri timings for Ramazan 5/6

News Desk Published February 23, 2026 Updated February 23, 2026 11:15am
Times for today’s Iftar (5th Ramazan) and tomorrow’s Sehri (6th Ramazan) for the federal and provincial capitals are listed below:

Islamabad

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:00pm

Sehri (tomorrow) — 5:19am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:10pm

Sehri (tomorrow) — 5:09am

Karachi

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:32pm

Sehri (tomorrow) — 5:41am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:44pm

Sehri (tomorrow) — 5:36am

Lahore

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 5:56pm

Sehri (tomorrow) — 5:15am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:06pm

Sehri (tomorrow) — 5:05am

Peshawar

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:06pm

Sehri (tomorrow) — 5:25am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:16pm

Sehri (tomorrow) — 5:15am

Quetta

Fiqh-i-Hanafia

Iftar (today) — 6:28pm

Sehri (tomorrow) — 5:44am

Fiqh-i-Jafria

Iftar (today) — 6:46pm

Sehri (tomorrow) — 5:43am

Ramazan 2026
Pakistan

