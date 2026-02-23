Iftar, Sehri timings for Ramazan 5/6

Times for today’s Iftar (5th Ramazan) and tomorrow’s Sehri (6th Ramazan) for the federal and provincial capitals are listed below:
Islamabad
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:00pm
Sehri (tomorrow) — 5:19am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:10pm
Sehri (tomorrow) — 5:09am
Karachi
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:32pm
Sehri (tomorrow) — 5:41am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:44pm
Sehri (tomorrow) — 5:36am
Lahore
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 5:56pm
Sehri (tomorrow) — 5:15am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:06pm
Sehri (tomorrow) — 5:05am
Peshawar
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:06pm
Sehri (tomorrow) — 5:25am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:16pm
Sehri (tomorrow) — 5:15am
Quetta
Fiqh-i-Hanafia
Iftar (today) — 6:28pm
Sehri (tomorrow) — 5:44am
Fiqh-i-Jafria
Iftar (today) — 6:46pm
Sehri (tomorrow) — 5:43am