Netanyahu, Herzog receive Trump at Ben Gurion airport Published October 13, 2025 Updated October 13, 2025 12:15pm

Israel's Prime Minister Netanyahu and President Herzog are present on the tarmac to receive Trump, Al Jazeera reports.

Trump's son-in-law Jared Kushner, daughter Ivanka and US Middle East Envoy Steve Witkoff are also in attendance.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu walks with US President Donald Trump and Israeli President Isaac Herzog at Ben Gurion International Airport, amid a US-brokered prisoner-hostage swap and ceasefire deal between Israel and Hamas, in Lod, Israel, on October 13, 2025. — Reuters