Gaza ceasefire agreement goes into effect: Egyptian state media Published October 9, 2025 Updated October 9, 2025 02:37pm 0 Join our Whatsapp channel The agreement on the first stage of US President Donald Trump’s plan for ending Israel’s offensive in Gaza has gone into effect at 0900 GMT (2pm PKT), Reuters reports, citing Egyptian state-affiliated TV al-Qahera news. Live Gaza Invasion Email Your Name*Recipient Email*Cancel 0 Read more On DawnNews مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟ ’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟ Dawn News English Subscribe The 26th Amendment Case Why OTT Platforms Can’t Be Regulated Like Cinemas How the US Funds Israel’s Wars Air Pollution: Punjab’s Toxic Winters Pakistan & Malaysia Reset Ties: A New Asia Partnership? Will the Afghan Taliban Let US Return to Afghanistan? Asia Cup Controversy: Where is Sportsmanship? Comments Closed