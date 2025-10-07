Release hostages, end fighting, let us deliver aid: UN relief chief Published October 7, 2025 Updated October 7, 2025 04:00pm 0 Join our Whatsapp channel UN relief chief Tom Fletcher has called on Israel and Hamas to “release the hostages, protect civilians, end the fighting”. “Let us deliver aid at scale.” “There is a glimmer of hope for change. We must take it.” Live Gaza Invasion Email Your Name*Recipient Email*Cancel 0 Read more On DawnNews مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟ ’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟ Dawn News English Subscribe Pakistan & Malaysia Reset Ties: A New Asia Partnership? Will the Afghan Taliban Let US Return to Afghanistan? Asia Cup Controversy: Where is Sportsmanship? Can an Occupying Power Claim Self-Defence? Marco Longobardo TikTok, Israel & Gaza: The Fight Over Your Feed Can Israel Legally Stop Gaza Aid Ships? South Punjab Floods: Women & Children Left Behind in Pakistan’s Climate Crisis Comments Closed