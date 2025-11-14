E-Paper | November 18, 2025

General Session 8: The Ideology of Population Balance

Published November 14, 2025
  • Session Chair: Ataullah Tarar, Federal Minister for Information and Broadcasting
  • Keynote Address: Allama Dr. Raghib Hussain Naeemi, Chairman, Council of Islamic Ideology

  • Panel Moderator: Dr. Ali Mohammad Mir, Senior Director, Population Council
  • Panelist: Mufti Zubair Ashraf Usmani, Vice President, Jamia Dar ul Uloom, Karachi
  • Panelist: Dr. Qibla Ayaz, Member of the Shariat Apellate Bench, Supreme Court
  • Panelist: Maulana Abdul Khabeer Azad, Chairman, Ruet-e-Hilal Committee
  • Panelist: Humera Masihuddin, Scholar & Legal Expert on Ismalic Jurispudence
