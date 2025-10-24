Shujaat’s brother-in-law passes away

GUJRAT: Funeral prayers for Chaudhry Javed Chattha, brother-in-law of former prime minister Chaudhry Shujaat Hussain and former chief minister Chaudhry Parvez Elahi were offered in his native village Ahmed Nagar Chattha near Wazirabad on Thursday.
Mr Elahi’s son Rasikh Elahi led the funeral prayers.
Parvez Elahi, federal minister Chaudhry Salik Hussain, veteran politician Hamid Nasir Chattha, former federal ministers retired Maj Tahir Sadiq, Chaudhry Wajahat Hussain, PML-N MNA Mahmood Bashir Virk and other political and social leaders were present in large numbers.
Published in Dawn, October 24th, 2025