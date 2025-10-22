E-Paper | October 22, 2025

Mikael cruises into ITF Jr quarters

The Newspaper's Sports Reporter Published October 22, 2025 Updated October 22, 2025 05:22am

ISLAMABAD: All seeded players of the boys’ singles category won their respective matches on Tuesday to qualify for the quarter-finals of the ITF Pakistan International J-30 Junior Tennis Championship here at the PTF-SDA Tennis Complex.

Top seed Mikaeel Ali Baig of Pakistan cruised into the quarter-final with a commanding 6-1, 6-2 win over South Korea’s Jun Woo Ye.

Meanwhile, second seed Timur Gordeev of Russia faced a tough challenge from Pakistan’s Nabeel Qayyum before the former came from behind superbly to win 3-6, 6-1, 6-2 to secure his spot in the last eight.

In a close match, Pakistan’s wild card Abdul Basit edged out compatriot Zohaib Afzal Malik 3-6, 7-5, 7-6(5).

Results:

Boys singles (pre-quarterfinals): Ali Baig Mikaeel (Pakistan) bt Ye Jun Woo (Korea) 6-1, 6-2; Fernando Ganuka (Sri Lanka) bt Roman Hamza (Pakistan) 6-3, 3-6, 6-4; Matsushima Ippei (Japan) bt Usmani Mohammad Hassan (Pakistan) 6-2, 6-2; Abdul Basit (Pakistan) bt Afzal Malik Zohaib (Pakistan) 3-6, 7-5, 7-6(5); Humayun Ahtesham (Pakistan) Rizwan Mohammad 6-2, 6-2; Kristijonas Milasauskas (Lithuania) bt Alexeyev Marsel (Kazakhstan) 3-6, 6-1, 6-2; Amir Mazari (Pakistan) bt Zaman Asad (Pakistan) 6-3, 6-2; Gordeev Timur (Russia) bt Nabeel Qayyum (Pakistan) 3-6, 6-1, 6-2

Boys’ doubles: Aasim Mohammad (Pakistan)/Mohammad Yahya (Pakistan) bt Liang Yupei (China)/Samritvanitcha Theerapat (Thailand) 6-2, 4-6, 10-3; Fernando Ganuka (Sri Lanka)/Mayooran Kubherance (Sri Lanka) bt Zoiab Afzal (Pakistan)/Hamza Roman (Pakistan) 4-6, 6-2, 10-5; Pisutharnonth Chanapat (Thailand)/Sienghen Panawat (Thailand) bt Abdul Basit (Pakistan)/Asad Zaman (Pakistan) 6-7(4), 6-3, 10-8; Alexeyev Marsel (Kazakhstan)/Amir Mazari (Pakistan) bt Ali Abdaar (Pakistan)/Razik Sultan (Pakistan) – walkover; Nabeel Ali Qayum (Pakistan)/Ye Jun Woo (Korea) bt Rizwan Mohammad (Pakistan)/Mohammad Hassan Usmani (Pakistan) 7-5, 5-7, 13-11.

Girls’ singles (second round): Varvara Rubtsova (Russia) bt Zunaisha Noor (Pakistan) – walkover; Soha Ali (Pakistan) bt Yewon Lee (Korea) 6-0, 6-0; Zihan Feng (China) bt Zara Khan 6-0, 6-0; Davahasdin Na Ayuthaya Praewa (Thailand) bt Amna Ali (Pakistan) 6-3, 6-1.

Published in Dawn, October 22nd, 2025

Newspaper

Read more

On DawnNews
Dawn News English
Subscribe
Comments
500 characters
COMMENT MOD POLICY

Latest Stories

dawn images site

Most Popular

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Must Read

Opinion

Editorial

New captain
22 Oct, 2025

New captain

THE rumour mill had begun to churn last week; eventually matters became clear as the Pakistan Cricket Board ...
Blame solves little
22 Oct, 2025

Blame solves little

AS lives continue to be lost in Pakistan’s renewed battle against terrorism and violent extremism, the role played...
Smog season
22 Oct, 2025

Smog season

AS temperatures begin to drop, smog makes an unwelcome arrival in many parts of the country, particularly Lahore and...
Doha truce
Updated 21 Oct, 2025

Doha truce

There is overwhelming evidence that suggests that terrorist groups indeed have havens in Afghanistan.
Cost of violence
21 Oct, 2025

Cost of violence

FINANCE Minister Muhammad Aurangzeb’s acknowledgement that Pakistan’s financial stability hinges on curbing...
Dengue returns
21 Oct, 2025

Dengue returns

EVEN floods and ferocious monsoon spells could not compel the authorities to take timely precautions. Dengue has...