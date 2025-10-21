Zohaib, Basit shine

ISLAMABAD: Zohaib Afzal Malik ousted eighth seed Shehryaar Anees 6-4, 6-3 while wildcard entrant Abdul Basir overcame Pisutharninth Chanapat 3-6, 7-5, 7-5 as the ITF Pakistan International J-30 Junior Tennis Championships began at the Pakistan Tennis Federation Complex on Monday.
Results:
Boys singles (first round): Ye Jun Woo (South Korea) bt Muhammad Yahya (Pakistan) 6-1, 6-1; Roman Hamza (Pakistan) bt Samritvanitcha Theerapat (Thailand) 6-3, 6-3; Fernando Ganuka (Sri Lanka) bt Ali Abdaar (Pakistan) 6-0, 6-0; Matsushima Ippei (Japan) bt Khan Moazzam Babar (Pakistan) 6-0, 6-0; Usmani Muhammad Hassan (Pakistan) bt Sienghen Panawat (Thailand) 6-4, 6-1; Abdul Basit (Pakistan) bt Pisutharnonth Chanapat (Thailand) 3-6, 7-5, 7-5; Zohaib Afzal Malik (Pakistan) bt Shehryaar Anees (Pakistan) 6-4, 6-3; Humayun Ahtesham (Pakistan) bt Liang Yupei (China) 6-0, 6-0; Rizwan Muhammad (Pakistan bt Rukrasaranee Phudis (Thailand) — walkover; Alexeyev Marsel (Kazakhstan) bt Sultan Razik (Pakistan) 6-2, 6-1; Milasauskas Kristijonas (Lithuania) bt Aasim Muhammad Haziq (Pakistan) 6-3, 7-6 (7/1); Mazari Amir-Muhammad Khan (Pakistan) bt Mayooran Kuybherane (Sri Lanka) 2-6, 6-4, 6-2; Zaman Asad (Pakistan) bt De Mariveles Nate (Great Britain) — walkover; Qayum Nabeel (Pakistan) bt Pukrasaranee Phavis (Thailand) — walkover.
Published in Dawn, October 21st, 2025