Will Gaza Ceasefire Hold? | Taking Over Tiktok: Israel Trying To Control Social Media | Zara Hat Kay

Published October 10, 2025 Updated October 10, 2025 01:00am
Political upheaval
Updated 09 Oct, 2025

Political upheaval

A major decision has been taken rather abruptly, and few really seem to know why.
United against disaster
09 Oct, 2025

United against disaster

TWO decades after the 2005 earthquake that killed more than 80,000 people, Pakistan’s leaders have offered solemn...
Extortion racket
09 Oct, 2025

Extortion racket

THE menace of extortion has re-emerged in Karachi, with the megacity’s business community saying there has been an...
Gaza’s future
08 Oct, 2025

Gaza’s future

TWO years after the Hamas attacks targeting Israel created shockwaves that rattled the Middle East, representatives...
Deepening rift
Updated 08 Oct, 2025

Deepening rift

THE alliance between the PML-N and PPP is in disarray. What began as a public spat over flood relief efforts in...
Fatal ‘honour’
08 Oct, 2025

Fatal ‘honour’

MURDER for ‘honour’, executed by systems meant for women’s safety, is gender-based violence at its most ...